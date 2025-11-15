Logo
Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, objavljen snimak

15.11.2025

09:53

Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак
Foto: screenshot / Instagram

Pjevačica Senidah je morala da prekine nastup u jednom klubu u Zagrebi, kada je na scenu iznenada istrčala Stela Rade, pobjednica šoua "Tvoje lice zvuči poznato" i nekadašnja učesnica Zvezda Granda.

Razlog je bio njena majka, Lidija Rade, koja je stajala u prvom redu, a kojoj je iznenada pozlilo.

Stela je, vidno uplašena, pokušala da dozove pomoć i prekinula Senidin nastup.

U komentarima pored snimka se može pročitati da je Stela na bini tražila od publike da zovu Hitnu pomoć, što su joj brojni pratioci zamjerili riječima "Što sama nije zvala nego se gurala do bine".

Kada je Stela stala na binu obezbjeđenje je pomislilo da je riječ o obožavateljki koja pokušava da priđe pjevačici, pa su reagovali rutinski i krenuli prema Steli da je sklone sa bine.

Tek tada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, a Senida je prekinula pjesmu i uputila obezbjeđenje i osoblje mjestu gdje je bila njena majka.

"Slušajte me, ovdje dole. Provjerite odmah", kazala je Senida i unesrećenoj poručila da popije malo vode.

Publika je ostala u šoku dok je obezbjeđenje i osoblje kluba brzo reagovalo i otišlo do Steline majke, koja je bila vidno loše. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senida je smirila publiku, zahvalila na razumijevanju i nastavila nastup.

