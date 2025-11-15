Logo
I dalje se traži kupac za rusku kompaniju: Amerikanci produžili licencu

Agencije

15.11.2025

09:42

И даље се тражи купац за руску компанију: Американци продужили лиценцу

Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu kojom se dozvoljava da se transakcije vezane za prodaju međunarodne imovine kompanije "Lukoil" nastave do 13. decembra, navedeno je u dokumentu objavljenom na sajtu američke Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK).

Ministarstvo finansija SAD izdalo je i licencu za obavljanje transakcija sa četiri "Lukoilove" komapanije koje posluju u Bugarskoj koja je produžena do 29. aprila 2026. godine.

Kompanije u pitanju su "Lukoil Neftohim Burgas JSC", "Lukoil Bugarska", "Lukoil Avijejšn Bugarska", "Lukoil Bulgarija Bunker", kao i entiteti u kojima ove kompanije posjeduju 50 odsto ili više vlasničkog udjela.

Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv "Lukoila" u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini.

Nedugo zatim Vašington je blokirao pokušaj "Lukoila" da proda imovinu kompaniji "Gunvor" sa sjedištem u Švajcarskoj prije roka za sprovođenje sankcija 21. novembra.

"Lukoil" je nedavno saopštio da traži kupce za svoju međunarodnu imovinu, a procjenjuje se da njegova imovina vrijedi oko 22 milijarde dolara, prema izvještajima iz 2024. godine.

