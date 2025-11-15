Stivena Brajanta strijeljali pred porodicama žrtava

Stiven Brajant (44) pogubljen je sinoć streljačkim vodom u Južnoj Karolini, što ga čini trećom osobom u toj državi nad kojom je ove godine izvršena smrtna kazna takvom metodom.

Brajant je ubio tri osobe u ruralnom području države 2004. godine, prenio je AP.

Osuđenik na smrt je izabrao streljački vod umjesto smrtonosne injekcije ili električne stolice.

Nije dao poslednju izjavu, a pogubljenje je trajalo oko minut.

Tri člana porodica njegovih žrtava bili su prisutni kao svjedoci.

Prije pogubljenja, Brajant je dobio obrok po svom izboru, uključujući prženu ribu, škampe, rolnice sa jajima i čokoladnu tortu.

Brajant je ubio Vilarda "Ti-Džeja" Tidžena i još dva muškarca u roku od pet dana.

Njegovi advokati su tvrdili da je Brajant bio uznemiren zbog zlostavljanja u djetinjstvu i da je pokušavao da se nosi sa traumom kroz drogu i metamfetamin.

Brajant je 43. osoba pogubljena u skladu sa sudskim nalogom ove godine u SAD, a Južna Karolina je pogubila ukupno 50 osoba od ponovnog uvođenja smrtonosne kazne prije 40 godina.

Metoda streljačkog voda je dugo korišćena za vojna i politička pogubljenja i na američkom Divljem zapadu.

U SAD je posljednjih nekoliko godina počela da se primjenjuje dijelom zbog problema sa nabavkom smrtonosnih injekcija.

Južna Karolina i dalje dozvoljava električnu stolicu, dok streljački vod služi kao rezervna metoda u nekim državama.