Logo
Large banner

Stivena Brajanta strijeljali pred porodicama žrtava

Izvor:

Agencije

15.11.2025

10:51

Komentari:

0
Стивена Брајанта стријељали пред породицама жртава
Foto: Tanjug / AP

Stiven Brajant (44) pogubljen je sinoć streljačkim vodom u Južnoj Karolini, što ga čini trećom osobom u toj državi nad kojom je ove godine izvršena smrtna kazna takvom metodom.

Brajant je ubio tri osobe u ruralnom području države 2004. godine, prenio je AP.

Osuđenik na smrt je izabrao streljački vod umjesto smrtonosne injekcije ili električne stolice.

Nije dao poslednju izjavu, a pogubljenje je trajalo oko minut.

Tri člana porodica njegovih žrtava bili su prisutni kao svjedoci.

Prije pogubljenja, Brajant je dobio obrok po svom izboru, uključujući prženu ribu, škampe, rolnice sa jajima i čokoladnu tortu.

Brajant je ubio Vilarda "Ti-Džeja" Tidžena i još dva muškarca u roku od pet dana.

Njegovi advokati su tvrdili da je Brajant bio uznemiren zbog zlostavljanja u djetinjstvu i da je pokušavao da se nosi sa traumom kroz drogu i metamfetamin.

Brajant je 43. osoba pogubljena u skladu sa sudskim nalogom ove godine u SAD, a Južna Karolina je pogubila ukupno 50 osoba od ponovnog uvođenja smrtonosne kazne prije 40 godina.

Metoda streljačkog voda je dugo korišćena za vojna i politička pogubljenja i na američkom Divljem zapadu.

U SAD je posljednjih nekoliko godina počela da se primjenjuje dijelom zbog problema sa nabavkom smrtonosnih injekcija.

Južna Karolina i dalje dozvoljava električnu stolicu, dok streljački vod služi kao rezervna metoda u nekim državama.

Podijeli:

Tagovi:

strijeljanje

Smrtna kazna

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен

Svijet

Bivši savjetnik Trampa: Rat u Ukrajini je izgubljen

4 h

0
Гашпар: Нови реализам Вашингтона и крај епохе надзиране демократије

Svijet

Gašpar: Novi realizam Vašingtona i kraj epohe nadzirane demokratije

4 h

0
Потпуни потоп: Разорне поплаве носе све пред собом, а најгоре тек слиједи

Svijet

Potpuni potop: Razorne poplave nose sve pred sobom, a najgore tek slijedi

4 h

2
Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Svijet

Proglašena vanredna situacija u Engleskoj!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner