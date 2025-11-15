Logo
Uništitelj svijetova: Astronomi otkrili zapis zvjezdane oluje 10.000 puta jače od solarnih oluja

Izvor:

Sputnik Srbija

15.11.2025

10:40

Astronomi su prvi put otkrili oluju na zvijezdi van Sunčevog sistema. Bila je to erupcija toliko snažna da je mogla da ogoli atmosfere obližnjih planeta.

Otkriće predstavlja prekretnicu u razumijevanju ponašanja zvijezda i mogućnosti života na planetama van Sunčevog sistema.

Kada se dogode solarne oluje, često postoje izveštaji o mogućim posljedicama i ozbiljna upozorenja. Sada pokušajte da zamislite solarnu oluju 10.000 puta jaču od najjače oluje ikada zabilježene sa naše zvijezde.

Koristeći evropsku mrežu teleskopa ,,LOFAR'', međunarodni tim naučnika otkrio je oluju na zvijezdi van Sunčevog sistema pretražujući arhivirane podatke, piše ,,Nature''.

Astronom Siril Tase iz Pariske opservatorije rekao je za francuske medije da su zvijezde uvijek u vidnom polju teleskopa, ali nas generalno ne zanimaju.

Naučnici su 2022. godine ponovo analizirali zanemarene podatke i otkrili ogromnu eksploziju koja je trajala samo minut, 16. maja 2016. godine. Potekla je od crvenog patuljka pod nazivom ,,StKM 1-1262'', udaljenog više od 133 svjetlosne godine od Zemlje.

Analiza je potvrdila da se radi o izbacivanju koronalne mase, odnosno zvjezdanoj oluji.

,,Ovo je prvi put da je takav fenomen otkriven na drugoj zvijezdi'', rekao je Tase. Erupcija je bila najmanje 10.000 puta agresivnija od poznatih solarnih oluja, dodao je.

Prema riječima Filipa Zarke, direktora Pariske opservatorije, prva radio detekcija udaljene zvjezdane oluje otvara novu eru svemirske meteorologije primenjene na druge zvezdane sisteme.

Istraživanje sugeriše da crveni patuljci, iako česti domaćini planeta sličnih Zemlji, mogu imati mnogo nepredvidljivije i nasilnije ponašanje od Sunca.

Prema Taseu, takve zvezde bi mogle biti prilično negostoljubive kada je u pitanju život na egzoplanetama.

