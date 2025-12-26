Ovaj sok čudesno obnavlja pluća pušača

Izvor:
B92
26.12.2025
09:32
Pušenje je navika koja ostavlja ozbiljne posljedice na pluća. Čak i nakon prestanka pušenja, organizmu je potrebno vrijeme da se očisti od nagomilanih toksina i sluzi.
Iako ne postoji čarobni napitak koji može izbrisati sve posledice pušenja, određene namirnice su dokazano korisne u obnavljanju disajnog sistema i jačanju kapaciteta pluća.
Jedan od najboljih prirodnih saveznika su sokovi bogati antioksidansima, a posebno se izdvaja sok od šargarepe i đumbira. Šargarepa je bogata beta-karotenom i vitaminom A, koji pomažu regeneraciju sluzokože disajnih puteva.
Đumbir ima protivupalno dejstvo i pomaže u izbacivanju sluzi. U ovakve sokove se često dodaje i limun zbog visokog sadržaja vitamina C, koji jača imunitet i olakšava borbu protiv toksina.
Redovna konzumacija ovakvog domaćeg soka može pomoći bivšim i sadašnjim pušačima da poboljšaju rad pluća i da se osjećaju lakše.
Naravno, najbolja odluka za zdravlje je prestanak pušenja, ali uz pravilnu ishranu i prirodne napitke, pluća se mogu postepeno oporavljati, prenosi B92.
