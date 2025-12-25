Trik za najukusniju prženu ribu: Umjesto u brašno, uvaljajte je u ovu namirnicu

Izvor:
Krstarica
25.12.2025
12:57
Komentari:0
Za pripremu savršeno pržene ribe koja je hrskava spolja, a sočna iznutra, važno je koristiti pravu tehniku kako bi se izbjeglo prekomjerno upijanje ulja i masnoća. Evo trika kako da vam prženje ribe postane jednostavno i ukusno.
Paniranje ribljeg filea brašnom često rezultira time da riba upije mnogo ulja tokom prženja, što može učiniti jelo teškim i masnim. To je razlog zašto se profesionalni kuvari sve češće odlučuju za alternativne sastojke kako bi postigli bolju teksturu i lakši obrok.
Banja Luka
Sa banjalučke Skupštine povučena tačka o besplatnim placevima
Kukuruzni skrob je odlična zamjena za brašno jer stvara tanak, ali izuzetno hrskav sloj na površini ribe. Njegove prednosti uključuju:
-Smanjenu apsorpciju ulja tokom prženja.
-Hrskaviju koru koja se ne raspada.
-Lakšu teksturu koja ne preplavljuje prirodan ukus ribe.
Priprema fileta: Ribu osušite papirnim ubrusom kako biste uklonili višak vlage, što će pomoći da se skrob bolje zalijepi.
Zdravlje
Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije obroka?
Oblaganje: Svaki komad ribe uvaljajte u kukuruzni skrob tako da bude ravnomjerno prekriven.
Prženje: Zagrijte ulje na srednjoj temperaturi i pažljivo spustite ribu u posudu. Pržite dok ne postigne zlatno-smeđu boju i hrskavu teksturu.
Cijedeći višak ulja: Gotovu ribu izvadite i položite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće.
Koristite neutralna ulja poput suncokretovog ili ulja od kikirikija koja podnose visoke temperature.
Dodajte začine u kukuruzni skrob, poput soli, bibera, paprike ili bijelog luka u prahu, za dodatnu aromu.
Stil
Haljina Melanije Tramp ima zanimljiv detalj: Povezuju ga s Jugoslavijom
Ribu poslužite uz svježu salatu i kriške limuna za osvježavajući završni dodir.
Ova metoda ne samo da garantuje savršen rezultat već čini vaše jelo zdravijim i prijatnijim za konzumaciju.
Republika Srpska
1 h0
Srbija
1 h0
Hronika
1 h0
Scena
1 h0
Savjeti
1 h0
Savjeti
4 h0
Savjeti
17 h0
Savjeti
18 h0
Najnovije
Najčitanije
13
35
13
30
13
30
13
20
13
10
Trenutno na programu