Trik za najukusniju prženu ribu: Umjesto u brašno, uvaljajte je u ovu namirnicu

Izvor:

Krstarica

25.12.2025

12:57

Риба посна трпеза
Foto: Valeria Boltneva/Pexels

Za pripremu savršeno pržene ribe koja je hrskava spolja, a sočna iznutra, važno je koristiti pravu tehniku kako bi se izbjeglo prekomjerno upijanje ulja i masnoća. Evo trika kako da vam prženje ribe postane jednostavno i ukusno.

Zašto izbjegavati brašno?

Paniranje ribljeg filea brašnom često rezultira time da riba upije mnogo ulja tokom prženja, što može učiniti jelo teškim i masnim. To je razlog zašto se profesionalni kuvari sve češće odlučuju za alternativne sastojke kako bi postigli bolju teksturu i lakši obrok.

Rješenje: Kukuruzni skrob

Kukuruzni skrob je odlična zamjena za brašno jer stvara tanak, ali izuzetno hrskav sloj na površini ribe. Njegove prednosti uključuju:

-Smanjenu apsorpciju ulja tokom prženja.

-Hrskaviju koru koja se ne raspada.

-Lakšu teksturu koja ne preplavljuje prirodan ukus ribe.

Kako pripremiti ribu sa kukuruznim skrobom?

Priprema fileta: Ribu osušite papirnim ubrusom kako biste uklonili višak vlage, što će pomoći da se skrob bolje zalijepi.

Oblaganje: Svaki komad ribe uvaljajte u kukuruzni skrob tako da bude ravnomjerno prekriven.

Prženje: Zagrijte ulje na srednjoj temperaturi i pažljivo spustite ribu u posudu. Pržite dok ne postigne zlatno-smeđu boju i hrskavu teksturu.

Cijedeći višak ulja: Gotovu ribu izvadite i položite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće.

Dodatni savjeti za bolji ukus:

Koristite neutralna ulja poput suncokretovog ili ulja od kikirikija koja podnose visoke temperature.

Dodajte začine u kukuruzni skrob, poput soli, bibera, paprike ili bijelog luka u prahu, za dodatnu aromu.

Ribu poslužite uz svježu salatu i kriške limuna za osvježavajući završni dodir.

Ova metoda ne samo da garantuje savršen rezultat već čini vaše jelo zdravijim i prijatnijim za konzumaciju.

Riba

Hrana

