Logo
Large banner

U dijelovima BiH jutros minus pet

Izvor:

ATV

26.12.2025

09:23

Komentari:

0
У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Temperature u 07 sati: Bjelašnica i Livno -5; Sokolac -2; Bijeljina, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 0; Bihać, Doboj, Drvar, Gradačac, Jajce, Tuzla i Zenica 1; Prijedor i Sanski Most 2; Trebinje 5; Mostar 7 stepeni.

Policija

Svijet

Tinejdžer pogodio trudnicu ciglom: Ishod fatalan i po nju i po bebu

Danas na jugu i jugozapadu zemlje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U subotu, na jugu i jugozapadu sunčano. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 8 do 12 stepeni.

пар, љубав

Ljubav i seks

Odgovorite na ovih 5 pitanja i saznajte da li ste stvoreni jedno za drugo

U nedjelju, na jugu i jugozapadu sunčano. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U ponedjeljak, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

Svijet

Ruski PVO uništio 77 ukrajinskih dronova

2 h

0
Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Košarka

Šta radi ovaj čovjek: Monstruozni Jokić ubacio 56 poena

2 h

0
Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

Svijet

Kolaps u Grčkoj: Poljoprivrednici traktorima dalje blokiraju puteve širom zemlje

2 h

0
Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

Svijet

Pijana žena se zakucala u porodicu koja se vraćala sa proslave: Preživio samo dječak (3)

3 h

0

Više iz rubrike

Данас хладно, облачно и углавном суво

Društvo

Danas hladno, oblačno i uglavnom suvo

3 h

0
Магла смањује видљивост, поледица на вишим предјелима

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, poledica na višim predjelima

4 h

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

4 h

0
СПЦ данас слави пет мученика

Društvo

SPC danas slavi pet mučenika

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner