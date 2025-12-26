U dijelovima BiH jutros minus pet

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Temperature u 07 sati: Bjelašnica i Livno -5; Sokolac -2; Bijeljina, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 0; Bihać, Doboj, Drvar, Gradačac, Jajce, Tuzla i Zenica 1; Prijedor i Sanski Most 2; Trebinje 5; Mostar 7 stepeni.

Danas na jugu i jugozapadu zemlje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U subotu, na jugu i jugozapadu sunčano. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U nedjelju, na jugu i jugozapadu sunčano. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U ponedjeljak, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.