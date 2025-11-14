Gdje je danas pametno uložiti novac?

Čuvanje para u slamarici više nije tako primamljiv način štednje. Prva asocijacija na eventualno ulaganje u biznis u Republici Srpskoj su nekretnine, a sigurna tačka su i ugostiteljski objekti. U najboljem slučaju premještanje slamarice na račune u bankama. Ekonomisti poručuju da vidovi štednje koji podrazumijevaju kupovinu zlata ili eventualno akcija su u domenu naučne fantastike u Srpskoj.

"Nemamo tog preduzetničkog duha da bismo više ulagali u poslove, uglavnom je to nešto na štednju u bankama, s obzirom da je nizak prag osiguranih depozita možemo reći da se značajan dio odvaja za nekretnine a ono što je na zapadu prisutno taj trend kupovine, zlata, zlatnih poluga to je kod nas nešto što je novost u čemu naši građani nemaju ni mogućnosti, ni dovoljno znanja nije im to pristup", rekao je Goran Račić, predsjednik privredne komore Republike Srpske.

Prema riječima ekonomista, bez obzira na izbor investicije, jedno pravilo je osnov svakog finansijskog planiranja, od svake plate ostaviti bar dio novca po strani. Najčešće se govori da to treba biti između 10 i 20 odsto primanja, ali većina građana tvrdi da to jednostavno nije moguće.

"Roditelji su sklopili s nama ugovor i ulažu u ime djeteta, taj novac koji su dobili od babina i svaki mjesec ostavljaju 100-200 KM za dijete do 19 godine da ima sredstva ukoliko želi da studira ili da ima osnovu za neki kvalitetniji život. Ukoliko se uloži 3000 KM inicijalno i 300 KM mjesečno se ulaže, preko 110 000 maraka dijete može imati sa 19 godina, a ako nastavi to da radi sa 50 godina može da ima preko 2 miliona", rekao je Branko Kecman, direktor ''Advantis Broker'' Banja Luka.

"Ako ste mali investitor i imate neki novac i htjeli biste da sačuvate taj novac da ne izgubi na vrijednosti onda je jedino rješenje da sjednete u auto, odete u Zagreb i kupite zlatne pločice, zlato još uvijek ima trend rasta. Ako imate malo više novaca ulažete u neke nekretnine koje neće gubiti na vrijednosti a ako bi ga izdavali u nekom momentu onda bi vam donosio i prinos", rekao je Zoran Pavlović, ekonomist.

Ekonomisti su saglasni da se najsigurniji i najstabilniji prinos danas ostvaruje kupovinom obveznica. Ipak, problem je što građani u Srpskoj nisu dovoljno informisani o tome na koji način sistem funkcioniše. U iščekivanju nove prodaje narodnih obveznica, nakon već jedne uspješno obavljene, fizička lica mogu direktno da kupuju hartije od vrijednosti Republike Srpske, odnosno kratkoročne trezorske zapise i dugoročne obveznice, što je, prema stručnjacima, jedan od najsigurnijih načina zaštite novca od inflacije. Ipak, za to je potrebna i finansijska pismenost i saradnja sa brokerskim kućama.

"Postoje obveznice Republike Srpske koje nose kamatu od 5,5 do 6%, postoje obveznice mikrokreditnih društava koje iznose kamatnu stopu od 6-8% ako to poredimo sa kamatnom stopom koju građani mogu dobiti uručenju u bankama ovo je znatno više", kaže Branko Kecman, direktor ''Advantis Broker'' Banja Luka.

Zapad je, kažu ekonomisti, otišao i korak dalje, ulaganjem u fondove velikih svjetskih kompanija, jer je zarada do 9 odsto. Mogućnosti postoje, na građanima je da tu mogućnost iskoriste na pravi način.