Putin završio državnu posjetu Indiji, evo šta je dogovoreno

Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je danas, 5. decembra, dvodnevnu državnu posjetu Indiji, među čijim rezultatima je i to da Moskva i Nju Delhi namjeravaju ne samo da skoro udvostruče svoj trgovinski promet već i da uravnoteže njegovu strukturu, prenosi agencija RIA Novosti.

Završavajući svoju posjetu Putin je, zajedno sa glavnom urednicom Raša tudej (RT) Margaritom Simonjan, prisustvovao ceremoniji otvaranja RT Indija, čije je emitovanje počelo iz studija u Nju Delhiju.

Putin je tom prilikom rekao da je otvaranje studija RT u Indiji važan i značajan događaj, kao i da će taj televizijski kanal pomoći u poboljšanju interakcije između građana Rusije i Indije.

"RT je najčistiji izvor informacija. Njegov cilj je da svojoj publici prenese istinite informacije o Rusiji i svjetskim događajima. Neke zemlje zatvaraju kanale RT jer se plaše. To je zato što se plaše istine", rekao je Putin.

Svijet Orban: Brisel se davi u korupciji

Ruski predsjednik je stigao u Indiju 4. decembra, a lično ga je na aerodromu Palam dočekao indijski premijer Narendra Modi, odakle su se dvojica lidera istim automobilom odvezla do rezidencije indijskog premijera.

Tamo je održan neformalni sastanak jedan na jedan koji je trajao oko dva i po sata, a prema riječima Putinovog pomoćnika Jurija Ušakova, Putin i Modi su razgovarali o najosetljivijim i najvažnijim aspektima rusko-indijskih odnosa i međunarodne agende.

Modi je tom prilikom rekao da je posjeta ruskog predsjednika simbolična, jer je Putin, prema njegovim riječima, prije tačno 25 godina posjetio Nju Delhi i postavio temelje strateškog partnerstva.

"Vaše odluke od 2000. godine, tokom protekle dve i po decenije, svjedoče o vašem dalekovidom i snažnom vođstvu", kazao je Modi.

Putin je ocijenio da rusko-indijski odnosi "imaju veoma dubok istorijski karakter" i poručio da Moskva to cijeni, prenosi Tan‌jug.