Agrar: Najbolji proizvođači, razvoj pčelarstva i berba maslina

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o 6. Sajmu 'Plodovi sela malih proizvođača' i saznajemo ko se to okitio prestižnim nagradama.

Donosimo priču o domaćim ukusnim proizvodima iz Srspke koji spajaju tradiciju i neobično.

Saznajemo na kakvu podršku mogu računati pčelari u Srpskoj i šta je sve neophodno za ostvarivanje podsticaja – razgovaramo sa Milanom Puzigaćom, načelnikom Odjeljenja za stočarsku proizvodnju u ministarstvu poljoprivrede.

Otkrivamo kako protiče berba maslina i da li će rod i kvalitet uticati i na maslinovo ulje.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada. Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.