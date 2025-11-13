Narod priča: Berba trave ive na Gostilju

Biljana vas ovog petka tragom priče naroda vodi na Gostilj, jedan od najljepših vrhova planine Ozren.

Donosimo priču o berbi trave ive, koja je prema narodnom vjerovanju posebno ljekovita ako se bere na Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.