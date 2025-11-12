'ParlATVment': Gdje ide ovaj svijet?

12.11.2025
15:21
'ParlATVment' ovog četvrtka o globalnim, regionalnim i lokalnim izazovima.
Francuska se sprema za rat, Evropska unija formira obavještajnu službu, rusko-ukrajinskom sukobu ne nazire se kraj; Hrvati će ponovo u vojsku dok huligani zabranjuju srpsku kulturu, sarajevski policajci njeguju tekovine handžar divizije
‘Quo vadis’ ovaj svijet?
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
25
16
20
16
19
16
06
Trenutno na programu