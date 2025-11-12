Logo
'ParlATVment': Gdje ide ovaj svijet?

12.11.2025

15:21

Foto: atv

'ParlATVment' ovog četvrtka o globalnim, regionalnim i lokalnim izazovima.

Francuska se sprema za rat, Evropska unija formira obavještajnu službu, rusko-ukrajinskom sukobu ne nazire se kraj; Hrvati će ponovo u vojsku dok huligani zabranjuju srpsku kulturu, sarajevski policajci njeguju tekovine handžar divizije

‘Quo vadis’ ovaj svijet?

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

ATV

Parlament

Predrag Ćurković

