'ParlATVment': Gdje ide ovaj svijet?

'ParlATVment' ovog četvrtka o globalnim, regionalnim i lokalnim izazovima.

Francuska se sprema za rat, Evropska unija formira obavještajnu službu, rusko-ukrajinskom sukobu ne nazire se kraj; Hrvati će ponovo u vojsku dok huligani zabranjuju srpsku kulturu, sarajevski policajci njeguju tekovine handžar divizije

‘Quo vadis’ ovaj svijet?

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.