Bitno: Trgovska gora

Izvor:
ATV
11.11.2025
09:06
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o Trgovskoj gori.
Za 'Bitno' govore: Borislav Bojić, koordinator pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Mario Crnković, predsjednik Udruženja 'Green team’ i Josip Lebenger, direktor Fonda za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane 'Krško'.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
