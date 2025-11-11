Logo
Bitno: Trgovska gora

Izvor:

ATV

11.11.2025

09:06

Битно: Трговска гора

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o Trgovskoj gori.

Za 'Bitno' govore: Borislav Bojić, koordinator pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Mario Crnković, predsjednik Udruženja 'Green team’ i Josip Lebenger, direktor Fonda za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane 'Krško'.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

