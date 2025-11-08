Logo
Large banner

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

Izvor:

ATV

08.11.2025

19:31

Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

'Gastro bar' je televizijski magazin koji će vas odvesti na najatraktivnije turističke destinacije.

Otkrićemo gastronomsku i hedonističku ponudu iz srca Balkana i čuti priče vrijednih i predanih ljudi koji su posvećeni stvaranju nezaboravnih iskustava za sva čula.

Uz 'Gastro bar' otkrijte najbolje barove, restorane i hotele za koje niste ni znali da postoje.

Spoj turizma i gastronomije koji nam pokazuje zašto je naša zemlja sve poželjnija destinacija za ljubitelje dobrog ukusa.

'Gastro bar' – nedjelja u 16 časova i 35 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Gastro bar

Large banner

Više iz rubrike

пр ид за бк

Emisije

Biznis klub: Prpreke i rješenja privrednog i trgovinskog sektora

1 d

0
Битно: Предизборна кампања

Emisije

Bitno: Predizborna kampanja

1 d

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Sent Andreja

2 d

0
Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Emisije

Bitno: Energetske turbulencije u Srpskoj

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

43

Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

19

37

Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

19

31

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

19

23

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

19

19

Poskupljuje gorivo u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner