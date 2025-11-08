Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

Izvor:
ATV
08.11.2025
19:31
'Gastro bar' je televizijski magazin koji će vas odvesti na najatraktivnije turističke destinacije.
Otkrićemo gastronomsku i hedonističku ponudu iz srca Balkana i čuti priče vrijednih i predanih ljudi koji su posvećeni stvaranju nezaboravnih iskustava za sva čula.
Uz 'Gastro bar' otkrijte najbolje barove, restorane i hotele za koje niste ni znali da postoje.
Spoj turizma i gastronomije koji nam pokazuje zašto je naša zemlja sve poželjnija destinacija za ljubitelje dobrog ukusa.
'Gastro bar' – nedjelja u 16 časova i 35 minuta.
