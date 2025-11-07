Logo

Biznis klub: Prpreke i rješenja privrednog i trgovinskog sektora

Izvor:

ATV

07.11.2025

15:07

пр ид за бк
Foto: ATV

U novom izdanju 'Biznis kluba' razgovaramo sa Vladimirom Gakom, predsjednikom Privredne komore Vojvodine.

Saznajemo kako preduzetnici u Srpskoj, uprkos krizama, manjku radne snage i sve većim troškovima, i dalje uspijevaju opstati.

O izuzetnim rezultatima i pozicioniranju banje 'Mlječanice' na regionalnu mapu zdravstvenog turizma razgovaramo sa direktorom Darkom Banjcem.

Raspitali smo se i kako građani BiH najviše štede novac.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na glovalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Biznis klub

Marijana Iveljić

Large banner

Više iz rubrike

Битно: Предизборна кампања

Emisije

Bitno: Predizborna kampanja

2 h

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Sent Andreja

1 d

0
Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Emisije

Bitno: Energetske turbulencije u Srpskoj

1 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

16

51

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner