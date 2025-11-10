Bitno: Predsjednički izbori u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
10.11.2025
14:20
'Bitno' večerasu 21 čas i 9 minuta o vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.
Za 'Bitno' govore Srđan Mazalica, predsjednik Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član GO SNSD, Nedeljko Glamočak, poslanik SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Slaviša Marković, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska i Darko Banjac, poslanik NPS u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik NPS.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Najnovije
Najčitanije
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Trenutno na programu