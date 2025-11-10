Bitno: Predsjednički izbori u Republici Srpskoj

'Bitno' večerasu 21 čas i 9 minuta o vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Za 'Bitno' govore Srđan Mazalica, predsjednik Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član GO SNSD, Nedeljko Glamočak, poslanik SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Slaviša Marković, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska i Darko Banjac, poslanik NPS u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik NPS.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.