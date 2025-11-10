Logo
Large banner

Bitno: Predsjednički izbori u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

10.11.2025

14:20

Битно: Предсједнички избори у Републици Српској

'Bitno' večerasu 21 čas i 9 minuta o vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Za 'Bitno' govore Srđan Mazalica, predsjednik Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član GO SNSD, Nedeljko Glamočak, poslanik SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Slaviša Marković, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska i Darko Banjac, poslanik NPS u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik NPS.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Bitno

Andrea Jaglica

Large banner

Više iz rubrike

Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

Emisije

Hvala što pušite: Komedija o duvanskoj industriji

1 d

0
Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

Emisije

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

1 d

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Košarkaši klub 'Student' i mladi šampion Luka Galić

2 d

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Razvojni put malih proizvođača u Srpskoj

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner