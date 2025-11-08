Agrar: Razvojni put malih proizvođača u Srpskoj

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o razvojnom putu mladih proizvođača u Republici Srpskoj.

Kakvi su izazovi i prepreke na putu od njive do stalne mušterije?

Saznajemo kako nastaju vrhunski domaći proizvodi i brendovi za ponos.

Posjetili smo i plantažu banjalučkog 'zlatnog lješnika'.

Donosimo najvažnije poljoprivredne aktulenosti i savjete.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.