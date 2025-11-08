Agrar: Razvojni put malih proizvođača u Srpskoj

Izvor:
ATV
08.11.2025
15:09
U novom izdanju 'Agrara' pričamo o razvojnom putu mladih proizvođača u Republici Srpskoj.
Kakvi su izazovi i prepreke na putu od njive do stalne mušterije?
Saznajemo kako nastaju vrhunski domaći proizvodi i brendovi za ponos.
Posjetili smo i plantažu banjalučkog 'zlatnog lješnika'.
Donosimo najvažnije poljoprivredne aktulenosti i savjete.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
