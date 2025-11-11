Logo
Large banner

U prvom planu: Mladen Ilić

Izvor:

ATV

11.11.2025

16:30

У првом плану: Младен Илић

'U prvom planu' ovog utorka je Mladen Ilić, poslanik Narodne skupštine Republike Srpske.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Large banner

Više iz rubrike

Битно: Трговска гора

Emisije

Bitno: Trgovska gora

8 h

0
Битно: Предсједнички избори у Републици Српској

Emisije

Bitno: Predsjednički izbori u Republici Srpskoj

1 d

0
Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

Emisije

Hvala što pušite: Komedija o duvanskoj industriji

2 d

0
Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

Emisije

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

U sudaru kod Lukavca povrijeđene 3 osobe

17

36

Ukrajinac Serhij K. prekinuo štrajk glađu

17

27

Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

17

14

EU osniva novu obavještajnu jedinicu

17

06

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner