Bitno: Evropski put BiH

Izvor:

ATV

14.11.2025

16:56

Битно: Европски пут БиХ

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o evropskom putu BiH i glavnog imenovanju pregovarača.

Za 'Bitno' govore: Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, prof. dr Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa na FPN-u UNIBL, Nevenka Savić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH od 2009. do 2015. godine, prof dr. Jugoslav Jovičić, karijerni diplomata, Mia Karamehić-Abazović, član Zajedničke komisije Parlamenta BiH za evropske integracije i zamjenik predsjedavajuće Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Miroslav Vujičić, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Parlamenta BiH za evropske integracije i član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

