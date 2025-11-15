Najopasnija mjesta za turiste u Evropi: Ovdje se nalaze najveća žarišta džeparoša

Džeparenje u Evropi i dalje je ozbiljan problem, a neka od najposjećenijih turističkih mjesta posebno su rizična.

Džeparenje predstavlja ozbiljan problem u popularnim turističkim gradovima, poput Barselone, ali Španija nije na vrhu liste mjesta gdje se ovakva krivična djela najčešće dešavaju.

Stručnjaci za upoređivanje putnog osiguranja iz Quotezone.co.uk objavili su izvještaj koji rangira evropske zemlje po riziku od džeparenja.

Podaci su pokazali da je najgore mesto po broju džeparenja u Italiji.

Riječ je o čuvenoj Rimskoj Fontani di Trevi, koja je prepoznata kao leglo krađe.

Iza kultne fontane našla se Francuska, sa Ajfelovim tornjem u Parizu na vrhu, prenosi B92.

Više od 800 posjetilaca je navelo džeparenje kao problem u ovom dijelu grada, koji je turistima popularan tokom cijele godine.

"Zbog velikog broja posetilaca, morate da pazite na svoje stvari. U prepunim turističkim mjestima vrebaju džeparoši, a po ulicama prevaranti koji mogu da pokušaju da vam skrenu pažnju ili da vas navedu da učestvujete u brzim 'igrama' koje nisu poštene", piše jedan od putnika na TripAdvisor-u.

Na trećem mestu liste našla se Španija.

Naučnici su pripremili izvještaj na osnovu broja pomenutih "džeparenja" ili "krađa" na internet stranicama sa recenzijama putnika u najvažnijim evropskim destinacijama. Potom su to uporedili sa brojem turista koji posete svaku zemlju.

"Naša istraživanja su otkrila iznenađujuće rezultate. Italija ima najviše džeparoša, a Francuska i Španija bileže mnogo veći broj turista", rekao je Greg Vilson, osnivač i generalni direktor Quiotezone.co.uk.

Rang lista evropskih zemalja

Italija

Francuska

Španija

Njemačka

Nizozemska

Portugal

Turska

Grčka

Poljska

Irska