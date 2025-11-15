Vens odgovorio "Kaji Kalas i EU": Neće nam oni govoriti o diplomatiji

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens stao je u odbranu odluke predsjednika Donalda Trampa da otvori direktne pregovore sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, nazvavši je važnim korakom ka miru u Ukrajini.

Neki zvaničnici EU kritikovali su Trampov susret sa Putinom u Aljasci u avgustu, pri čemu je visoka predstavnica Kaja Kalas sugerisala da predsjednik SAD upada u "zamku" Moskve.

"Čuo sam toliko ljudi kako kritikuju predsjednika Sjedinjenih Država što razgovara sa Vladimirom Putinom", rekao je Vens u intervjuu emitovanom na "Foks njuzu" u emisiji Šona Henitija .

"Ne morate da se slažete sa Putinovom odlukom da pokrene Specijalnu vojnu operaciju, ali ako želite da donesete mir, morate biti snažni, a takođe morate razgovarati s ljudima", dodao je on.

Vens je naveo da Trampova spoljnopolitička strategija kombinuje pristup mira kroz snagu sa spremnošću na pregovore u dobroj nameri.

"Njegova doktrina je da imamo najjaču vojsku na svijetu, da se fokusira na mir, ali da ne dozvoli vašingtonskim medijima da vam govore sa kim smete da razgovarate i kako smijete da se bavite diplomatijom", rekao je potpredsjednik.

Tramp je odustao od pokušaja prethodne administracije da izoluje Rusiju na međunarodnoj sceni i ponovo pokrenuo direktne razgovore sa Moskvom ranije ove godine. Takođe je vršio pritisak na Ukrajinu da obnovi pregovore sa Rusijom, koje je Kijev obustavio u proljeće 2022.

Iako samit na Aljasci nije donio nikakve proboje, obje strane su ga tada ocijenile kao pozitivan korak ka okončanju konflikta između Rusije i Ukrajine. Naredni planirani samit Tramp–Putin u Budimpešti na jesen odložen je na neodređeno vrijeme.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ove nedjelje je ponovo potvrdio da je Moskva spremna da nastavi kontakte i demantovao medijske izvještaje koji tvrde suprotno.