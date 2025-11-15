Medvjedi usmrtili 13 osoba: Japan traži pomoć bivših policajaca i vojnika

Vlada Japana pozvala je penzionisane policajce i bivše vojnike da pomognu u zaštiti stanovništva od sve češćih napada medvjeda, prenose lokalni mediji.

Vlada je uputila poziv pošto je suočena sa nedostatkom iskusnih lovaca, piše list "Asahi šimbun".

Japan je prethodno ublažio stroge zakone o vatrenom oružju da bi policajcima dozvolio da koriste puške protiv medvjeda.

Prema podacima Ministarstva za zaštitu životne sredine, medvjedi su od aprila širom zemlje usmrtili 13 ljudi, što je do sada najveći broj žrtava u jednoj godini.

Broj susreta medvjeda i ljudi u porastu je iz godine u godinu.

Stručnjaci kažu da se to dešava zbog smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, napuštanja poljoprivrednog zemljišta i zato što gladni medvjedi sve češće ulaze u stambena područja, prenosi Srna.

Većina napada dogodila se u sjevernim prefekturama Ivate i Akita.