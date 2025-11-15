Tramp: Manje-više sam odlučio o Venecueli

Donald Tramp je u petak izjavio da je „manje-više donio odluku“ u vezi svojih namjera prema Venecueli, čija vlada vjeruje da je američko raspoređivanje vojnih snaga na Karibima usmjereno na njeno svrgavanje.

- Manje-više sam odlučio - izjavio je američki predsjednik u avionu Air Force One, na putovanju prema svojoj rezidenciji na Floridi.

- Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venecuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države - dodao je.

Vašington od septembra mobilizuje morske i vazdušne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, smatraju plovilima trgovaca drogom.