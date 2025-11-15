Tramp traži istragu o Bilu Klintonu zbog navodnih veza sa Epstinom

Ministarstvo pravde SAD potvrdilo je da će istražiti navodne veze pedofila Džefrija Epštajna sa velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Bila Klintona.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će zatražiti od državne tužiteljke Pam Bondi i FBI-ja da istraže Epstinovu ''umješanost i odnos“ sa Klintonovom i drugima.

Trampov zahtjev uslijedio je nekoliko dana nakon što je Kongres SAD objavio hiljade Epstinovih imejlova koji uključuju reference na američkog predsjednika.

Demokrate su optužile Trampa da pokušava da izbjegne pitanja o svom odnosu sa Epstinom.

Imejlovi, koje je objavio Nadzorni odbor Predstavničkog doma SAD, uključuju mnoge poznate ličnosti. Pregled Volstrit žurnala pokazao je da je Tramp pomenut u više od 1.600 imejlova.

Pored Klintonove, Tramp je rekao da je zatražio od Ministarstva pravde da istraži Džej Pi Morgan i Čejs, bivšeg ministra finansija Larija Samersa i osnivača Linkedina Rida Hofmana, koji je takođe istaknuti demokratski donator.

''Epstin je bio demokrata i on je problem demokrata, a ne problem republikanaca. Svi znaju za njega, ne gubite vrijeme sa Trampom. Ja moram da vodim zemlju“, napisao je na društvenim mrežama.

Klinton je negirao da ima bilo kakvo saznanje o Epštajnovim zločinima, prenosi Kliks.