Centralna proslava Dana Specijalne brigade policije MUP-a: Srpska odaje počast herojima

U Bijeljini je počela centralno obilježavanje Dana Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske svečanim postrojavanjem veterana ove jedinice poslije 30 godine.

Kako je istaknuto, posljednji put pripadnici ove jedinice postrojeni su 1995. godine u Zvorniku.

Veterani su raport predali generalu Goran Sarić koji je bio na čelu jedinice.

Obilježavanju prisustvuju lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Vlade Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimiri i ostali ministri u Vladi Srpske, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

Centralna proslava Dana Specijalne brigade

O generalu Sariću juče je u Bijeljini prikazan i dokumentarni film "Komandant Sara – najmlađi general policije Srpske".

Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske nastala je u drugoj polovini 1992. godine

U periodu ratnih sukoba, od 1992. do kraja 1994. godine, formirano je devet odreda sa Komandom brigade koja je bila stacionirana u Janji.

Formacijska struktura sastojala se od Komande, Prvog odreda Pale, Drugog odreda Šekovići, Trećeg odreda Trebinje, Četvrtog odreda Bijeljina, Petog odreda Doboj, Šestog odreda Banjaluka; Sedmog odreda Prijedor, Osmog odreda Ilidža i Devetog odreda Foča.

Specijalna brigada policije u ratnom periodu brojala je oko 1.500 pripadnika, od čega su 144 pripadnika dali živote za Republiku Srpsku i oko 400 pripadnika je teže i lakše ranjeno.

Za ratne zasluge jedinica je više puta odlikovana ordenom Petra Mrkonjića, Nemanjića, Njegoša Prvog Prvog reda i ordenom Zasluga za narod, a jedan broj pripadnika odlikovan je ordenom Miloša Obilića, Milana Tepića i drugim priznanjima.