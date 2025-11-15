Logo
Large banner

Centralna proslava Dana Specijalne brigade policije MUP-a: Srpska odaje počast herojima

15.11.2025

12:46

Komentari:

0
Централна прослава Дана Специјалне бригаде полиције МУП-а: Српска одаје почаст херојима
Foto: ATV

U Bijeljini je počela centralno obilježavanje Dana Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske svečanim postrojavanjem veterana ove jedinice poslije 30 godine.

Kako je istaknuto, posljednji put pripadnici ove jedinice postrojeni su 1995. godine u Zvorniku.

Veterani su raport predali generalu Goran Sarić koji je bio na čelu jedinice.

Obilježavanju prisustvuju lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Vlade Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimiri i ostali ministri u Vladi Srpske, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

Централна прослава Дана Специјалне бригаде
Centralna proslava Dana Specijalne brigade

O generalu Sariću juče je u Bijeljini prikazan i dokumentarni film "Komandant Sara – najmlađi general policije Srpske".

Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske nastala je u drugoj polovini 1992. godine

U periodu ratnih sukoba, od 1992. do kraja 1994. godine, formirano je devet odreda sa Komandom brigade koja je bila stacionirana u Janji.

Formacijska struktura sastojala se od Komande, Prvog odreda Pale, Drugog odreda Šekovići, Trećeg odreda Trebinje, Četvrtog odreda Bijeljina, Petog odreda Doboj, Šestog odreda Banjaluka; Sedmog odreda Prijedor, Osmog odreda Ilidža i Devetog odreda Foča.

Specijalna brigada policije u ratnom periodu brojala je oko 1.500 pripadnika, od čega su 144 pripadnika dali živote za Republiku Srpsku i oko 400 pripadnika je teže i lakše ranjeno.

Za ratne zasluge jedinica je više puta odlikovana ordenom Petra Mrkonjića, Nemanjića, Njegoša Prvog Prvog reda i ordenom Zasluga za narod, a jedan broj pripadnika odlikovan je ordenom Miloša Obilića, Milana Tepića i drugim priznanjima.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На данашњи дан је преминуо патријарх Павле: Људи су чекали у километарским редовима да се опросте од њега

Društvo

Na današnji dan je preminuo patrijarh Pavle: Ljudi su čekali u kilometarskim redovima da se oproste od njega

2 h

0
Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

Društvo

Čovjeka ujela otrovnica u centru grada: Smrt izbjegao za dlaku

2 h

0
Додик: Српска има довољно хране

Društvo

Dodik: Srpska ima dovoljno hrane

2 h

0
Јаја заражена салмонелом! Повлаче се из продаје у седам земаља

Društvo

Jaja zaražena salmonelom! Povlače se iz prodaje u sedam zemalja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner