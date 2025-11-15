Dodik: Srpska ima dovoljno hrane

Republika Srpska danas ima dovoljno hrane koju proizvodi za svoje potrebe, a Sajam mesa u Dvorovima kod Bijeljine to i dokazuje, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da Sajam mesa dokazuje da Republika Srpska ima proizvodnju, te napomenuo da su državni organi Srpske u posljednje četiri godine uložili "više od 180 miliona direktno u stočarstvo" bez kojeg, kako je istakao, nema ni mesne industrije.

"Srpska danas ima dovoljno hrane da proizvodi za svoje potrebe", rekao je Dodik i dodao da se pileće meso izvozi što govori o tome da se uspješno realizuje jedna od strateških postulata, a to je da za narod obezbijedi dovoljno hrane iz vlastite proizvodnje.

Ukazao je i na ogromnu konkurenciju u pogledu smanjenja kvaliteta, ali je dodao da se na Sajmu vidi da su domaći proizvođači zadržali kvalitet i da se bore.

"To govori da imamo dobru strukturu proizvođača mesa koji će imati podršku Srpske i dalje", rekao je Dodik novinarima.

On je naveo da je Sajam organizovan na visokom nivou i da je "Cico Globus" doprinio da već devetu godinu bude jedan takav sajam organizovan u Bijeljini.

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan je rekao da danas ne postoji nijedna privredna grana koja može bez nauke, tehnologije, tehnoloških inovacija i određenih obrazovnih profila.

"Suština svega toga je razvoj društva u cjelini, privrede posebno, a u okviru toga su tehnološki procesi najvidljiviji", rekao je Karan.

On je dodao da privreda pokazuje koji su profili potrebni, koje tehnologije razvijamo, jer je nemoguće zamisliti sve ove proizvode bez posebnih tehnologija, procesa i profila.

"Mi smo našli već veliki broj načina da afirmišemo djelatnosti koje će biti u funkciji proizvodnje hrane, da je u funkciji zapošljavanja, da mladi ostaju", dodao je Karan.

Napomenuo je da nedostaje radne snage u mnogim segmentima, pa i u proizvodnji hrane, posebno visoke tehnologije.

"Imamo šta da radimo, budućnost je sigurna pred nama", zaključio je Karan.

Milenko Zupur u ime organizatora je istakao da je na Sajmu prisutan veliki broj posjetilaca i da je zadovoljstvo što danas imaju tako uvažene goste na sajmu.

Uz Dodika i Karana, na sajmu je bio i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović.