Logo
Large banner

Čovjeka ujela otrovnica u centru grada: Smrt izbjegao za dlaku

Izvor:

Informer

15.11.2025

12:13

Komentari:

0
Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку
Foto: Instagram/017_dn

Već mjesecima u Kragujevcu se priča o stravičnom incidentu kada je jednog čovjeka ujela zmija otrovnica usred grada!

Naime, muškarca je nasred ulice ujela zmija, i to baš u trenutku kada je pokušao da je uhvati, a upravo to je bila greška, koja ga je umalo koštalo života.

Snimci sa lica mjesta i fotografije ujeda i danas kruže internetom, a jeziv prizor i dalje uznemirava javnost.

Poznati zmijolovac Vladica Stanković istakao je tada da, ukoliko neko primeti zmiju, nikako je ne treba samostalno dirati.

- Po slici bih rekao da je riječ o otrovnom ujedu, i to najvjerovatnije o poskoku. Ja stalno pričam i sada ću da ponovim - zmijama nikako ne treba prilaziti, a posebno ih ne treba dirati, jer upravo ovo može da se dogodi - napominje Stanković dodajući da je ovakav potez čovjeka mogao da bude koban.

S tim da hladno vrijeme nije period kada su zmije aktivne, Vladica navodi da prilikom parenja često mirne zbog čega ljudi ih nerijetko ne primjete, pa ih "ponesu sa sobom" kada se uvuku u torbe, rančeve ili korpe.

Новац евро

Ekonomija

Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju, vraćaju se puni para

- Zimi je to najčešći slučaj kada je veoma hladno, a vaš auto se nalazi u prirodi. Tada se one zavuku u automobil koji je prethodno bio zagrijan i često ako u međuvremenu ponovite put negdje, one ostaju u kolima i napustiće ih tek nakon što osjeti da može da izađe napolje - kaže Stanković.

Kako ističe, velika je razlika kod ujeda otrovnice i neotrovnice, a u slučaju ujeda otrovne zmije vrlo je važno reagovati na ispravan način.

- Kod otrovne zmije ujed je od 4 do 8 milimetra, i njen otrov se istiskuje istog trenutka. Ako se nalazite u prirodi i nemate u blizini ljekara, poželjno je imati kod sebe elastični zavoj kojim ćete podvezati mjesto ujeda - objašanjava Stanković.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Zmija

napad

zmije otrovnice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Српска има довољно хране

Društvo

Dodik: Srpska ima dovoljno hrane

2 h

0
Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

Svijet

Medvjedi usmrtili 13 osoba: Japan traži pomoć bivših policajaca i vojnika

2 h

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Srbija

Američki OFAK nije odobrio produžetak licence za NIS

2 h

0
Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

Svijet

Tramp traži istragu o Bilu Klintonu zbog navodnih veza sa Epstinom

2 h

0

Više iz rubrike

Додик: Српска има довољно хране

Društvo

Dodik: Srpska ima dovoljno hrane

2 h

0
Јаја заражена салмонелом! Повлаче се из продаје у седам земаља

Društvo

Jaja zaražena salmonelom! Povlače se iz prodaje u sedam zemalja

4 h

0
Данас топло, уз постепено наоблачење

Društvo

Danas toplo, uz postepeno naoblačenje

5 h

0
У Српској рођено 27 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 27 beba

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner