Čovjeka ujela otrovnica u centru grada: Smrt izbjegao za dlaku

Već mjesecima u Kragujevcu se priča o stravičnom incidentu kada je jednog čovjeka ujela zmija otrovnica usred grada!

Naime, muškarca je nasred ulice ujela zmija, i to baš u trenutku kada je pokušao da je uhvati, a upravo to je bila greška, koja ga je umalo koštalo života.

Snimci sa lica mjesta i fotografije ujeda i danas kruže internetom, a jeziv prizor i dalje uznemirava javnost.

Poznati zmijolovac Vladica Stanković istakao je tada da, ukoliko neko primeti zmiju, nikako je ne treba samostalno dirati.

- Po slici bih rekao da je riječ o otrovnom ujedu, i to najvjerovatnije o poskoku. Ja stalno pričam i sada ću da ponovim - zmijama nikako ne treba prilaziti, a posebno ih ne treba dirati, jer upravo ovo može da se dogodi - napominje Stanković dodajući da je ovakav potez čovjeka mogao da bude koban.

S tim da hladno vrijeme nije period kada su zmije aktivne, Vladica navodi da prilikom parenja često mirne zbog čega ljudi ih nerijetko ne primjete, pa ih "ponesu sa sobom" kada se uvuku u torbe, rančeve ili korpe.

- Zimi je to najčešći slučaj kada je veoma hladno, a vaš auto se nalazi u prirodi. Tada se one zavuku u automobil koji je prethodno bio zagrijan i često ako u međuvremenu ponovite put negdje, one ostaju u kolima i napustiće ih tek nakon što osjeti da može da izađe napolje - kaže Stanković.

Kako ističe, velika je razlika kod ujeda otrovnice i neotrovnice, a u slučaju ujeda otrovne zmije vrlo je važno reagovati na ispravan način.

- Kod otrovne zmije ujed je od 4 do 8 milimetra, i njen otrov se istiskuje istog trenutka. Ako se nalazite u prirodi i nemate u blizini ljekara, poželjno je imati kod sebe elastični zavoj kojim ćete podvezati mjesto ujeda - objašanjava Stanković.

(informer)