Internetom se širi lažna vest o smrti slavnog glumca

Glasine su počele da se šire društvenim mrežama početkom ove nedjelje, ali riječ je o još jednoj u nizu lažnih vijesti koje godinama ciljaju poznatog glumca.

Lažna vijest podstaknuta vještačkom inteligencijom

Glasine su krenule sa Fejsbuka i Iksa u ponedjeljak, 10. novembra, nakon objave u kojoj se tvrdilo da je Čen preminuo od komplikacija izazvanih decenijama povreda zadobijenih na filmskim setovima.

"Samo juče je objavio onu Instagram priču iz aviona, smiješeći se od uva do uva: ‘Vraćam se kući nakon susreta sa Takeruom u Tokiju – još sam živ, ekipa! Ne brinite zbog sijede kose, to je za film".

A onda, u trenu, stigao je poziv: "Gotovo je… ljekar je rekao da njegovo srce nije moglo da izdrži još jednu vratolomiju.", prepričava bliski porodični prijatelj navodne poslednje trenutke pre iznenadne smrti legende 3. novembra 2025.", piše u objavi koja se proširila Ik­som.

Objava je uključivala i fotografiju Čena generisanu veštačkom inteligencijom, koja ga prikazuje u bolničkom krevetu. Jedna od stranica koja je širila dezinformaciju bila je i Fejsbuk stranica Storis about as.