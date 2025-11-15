Zamalo tuča u Eliti, obezbjeđenje jedva razdvojilo Luku i Aneli

Aneli Ahmić tvrdi da ju je njen, sada već bivši vjerenik Luka Vujović tukao, a sinoć su se žestoko sukobili u dvorištu Bijele kuće i obezbjeđenje je moralo da reaguje.

"Tukao si me i te kako! Tu manipulaciju možeš nekome drugom", vikala je Aneli i otkrila da su bili u kolima zajedno sa njenom kćerkom Norom, kao i da je on zaustavio auto.

"Stao je na sred ceste, nije me udario pred njom. Gade jedan, k***in sine! Ja ću ispričati sve", rekla je Aneli.

"Ja te tukao?", ponavljao je Luka i otkrio:

"Ja parkiram auto i plačem, a ona me vrijeđa najstrašnije, Grofica je govorila da mi ne vrijeđa oca. Nora je govorila: "Nemoj Luku da diraš. Znaš li koliko me puta šutnula i udarila!? Istina je da sam joj ovako uradio na moru. Ruka nema veze sa mnom! Što ne bih rekao? Da te udarim znaš kolika će masnica da ti bude!? Pitaj je kolika joj je masnica bila. Ona je htela da me ostavi a nije znala kako. Kako je onda razlog Maja? Što nije ušla da me napada za snimak, kakva Maja onda?", vikao je Luka.

Aneli je kasnije otišla u kupatilo i bacila njegov vjerenički prsten u WC šolju

"Nažalost sam i ovim monstrumima rekla DA, a sad ću sve prstenove zafrljačiti", rekla je Aneli.