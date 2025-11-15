Logo
Ko je najbogatiji na estradi? Pjevač iz BiH ubjedljivo prvi

Alo

15.11.2025

17:57

Nije se ni prebrojala zarada Aleksandre Prijović nakon uspješne turneje, uslijedio je koncert Tompsona o čijoj zaradi se i dalje spekuliše. Ipak, uspješan album, koncert ili turneja ne znači i prvo mjesto na stranici Selebriti net vort.

Dino Merlin se nalazi na prvom mjestu na listi najbogatijih pjevača sa naših prostora, a portal Celebrity Net Worth je njegovo bogatstvo procijenio je na 100 miliona dolara što je za 80 miliona veće od bogatstva Zdravka Čolića.

Scena

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

"Živjeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savjesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru", rekao je Dino Merlin tada.

Scena

Životna priča Dina Merilina obuhvata njegovo djetinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposletku o uspješnoj karijeri.

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.

Dino Merlin

estrada

bogatstvo

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

Jana se latila mikrofona na slavlju, bakšiš više nije mogla da drži u rukama

Darko Lazić samo četiri dana nakon udesa napravio žurku u dvorištu

Ovaj čovjek je vjenčao ''pola'' estrade: Kumovao čak 12 puta

Alen Islamović ima biznis koji mu donosi 100.000 KM godišnje

Dara Bubamara polomila sto i udarila Kebu: "Za malo da mu oduzmeš život"

Kaća Živković otkrila detalje iz stana u kom je živjela sa pjevačicom: "Prijavila pokušaj ubistva"

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner