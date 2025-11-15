Ko je najbogatiji na estradi? Pjevač iz BiH ubjedljivo prvi

Nije se ni prebrojala zarada Aleksandre Prijović nakon uspješne turneje, uslijedio je koncert Tompsona o čijoj zaradi se i dalje spekuliše. Ipak, uspješan album, koncert ili turneja ne znači i prvo mjesto na stranici Selebriti net vort.

Dino Merlin se nalazi na prvom mjestu na listi najbogatijih pjevača sa naših prostora, a portal Celebrity Net Worth je njegovo bogatstvo procijenio je na 100 miliona dolara što je za 80 miliona veće od bogatstva Zdravka Čolića.

Nakon prozivki na račun svog sadašnjeg materijalnog stanja i luksuza Merlin je odlučio da progovori i otkrije kako su izgledali njegovi teški dani u prošlosti.

"Živjeli smo težak život i nisam imao mogućnost da idem na more. Sada kada je sve došlo na svoje mesto, mogu malo i da plovim. Nemam nikakvu grižu savjesti, ni zbog broda koji imam, ni zbog ljubavi prema moru", rekao je Dino Merlin tada.

Životna priča Dina Merilina obuhvata njegovo djetinjstvo, priču o izazovima koje je nosilo breme slave i naposletku o uspješnoj karijeri.

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku.