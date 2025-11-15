Logo
Političar se sapleo silazeći niz stepenice i glavom razbio vitraž neprocjenjive vrijednosti

Izvor:

Telegraf

15.11.2025

21:06

Политичар се саплео силазећи низ степенице и главом разбио витраж непроцјењиве вриједности
Foto: Printscreen/X/@AthenaMia2nd

Ovo je šokantan trenutak kada se sardinski političar sapleo silazeći niz stepenice i glavom razbio vitražno staklo neprocjenjive vrijednosti. Incident se dogodio u Rimu, a čuveni vitraž je razbijen na bezbroj komada, prenosi Dejli mejl.

Snimak prikazuje Emanuelea Canija kako silazi niz stepenice da bi prisustvovao prijemu u Ministarstvu preduzeća i organizacije "Mejd in Itali", prije nego što je izgubio ravnotežu.

Cani očajnički pokušava da se održi, ali ne uspijeva i udara pravo prema djelu "Povelja o radu", djelu futurističkog umjetnika Maria Sironija. Njegova glava snažno udara u vitražno staklo.

Gosti na prijemu mogu se vidjeti kako razgovaraju mirno, a zatim se iznenada okreću prema prozoru u šoku, očigledno reagujući na glasan prasak. Srećom, Cani nije zadobio teže fizičke povrede.

Kancelar je izrazio "duboko žaljenje zbog nastale štete" prilikom incidenta, koji se dogodio 12. novembra.

Međutim, uništeno vitražno staklo bilo je više od arhitektonskog elementa. Radilo se o nenadoknadivom umetničkom delu postavljenom 1932. godine, kada je zgrada bila sedište Fašističkog Ministarstva korporacija.

Ovo delo, izrađeno od vitražnog stakla, prikazivalo je figure angažovane u različitim zanatima i umjetnostima, kao svjedočanstvo ikonografskog jezika tog perioda. Mario Sironi bio je vodeći italijanski modernistički umjetnik čiji je rad postao široko prepoznat u ranom 20. vijeku.

Počevši sa futuristima, kasnije je razvio težak, dramatičniji stil koji ga je učinio značajnom figurom na italijanskoj sceni javne umjetnosti.

Kreirao je murale, mozaike i dekorativne predmete za vladine zgrade širom zemlje, uključujući i nedavno uništenu "Povelju rada", koja je bila jedno od njegovih najpoznatijih djela.

Iako je Sironijev ugled kasnije bio pomračen njegovom podrškom Musolinijevom režimu, njegov rad se i dalje smatra važnim, a ponekad i kontroverznim, delom italijanske umjetničke istorije.

(Telegraf)

Italija

umjetnine

