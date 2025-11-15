Logo
Large banner

Tužioci istražuju mejlove Klintona i Epstajna

15.11.2025

18:24

Komentari:

0
Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

Američka državna tužiteljica Pam Bondi zadužila je tužioca na Menhetnu u Njujorku da istraži bivšeg predsjednika SAD-a Bila Klintona i druge osobe spomenute u mejlovima ozloglašenog pedofila Džefrija Epstajna, nekoliko sati nakon što joj je aktuelni predsjednik Donald Tramp naredio da to učini.

"Hvala vam", napisala je državna tužiteljica Trampu u objavi na X-u.

"Advokat Džej Klejton je jedan od najsposobnijih i najpouzdanijih tužilaca u zemlji i zamolila sam ga da preuzme vodstvo. Kao i sa svim pitanjima, Ministarstvo će ovo nastaviti hitno i s integritetom kako bi pružilo odgovore američkom narodu - dodala je Bondi.

Odluka Pam Bondi da pokrene istragu predstavlja potpuni zaokret u odnosu na memorandum Ministarstva pravosuđa i FBI-ja iz jula ove godine, u kojem se navodi da su "zvaničnici temeljno pregledali Epstajnove dosijee i da u njima nisu pronašli ništa što bi opravdalo otvaranje daljnjih istraga protiv bilo koga".

Podsjećamo, Trampov zahtjev stigao je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavio više od 20.000 Epstajnovih mejlova, u kojima se spominje i američki predsjednik. Demokrati optužuju Trampa da pokušava skrenuti pažnju s pitanja o njegovom odnosu s Epstajnom.

Mejlovi, koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, uključuju niz visokoprofilnih osoba.

Brojne demokratske strukture nalaze se u samom vrhu sumnjivih veza sa Epstajnom, ali mejnstrim mediji pokušavaju da izostave pomenute činjenice.

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

Donald Tramp

Bil Klinton

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

2 d

0
Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

Svijet

Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

1 sedm

0
Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

Svijet

Planirali sastanak: Procurila nova prepiska između princa Endrua i Epštajna

2 sedm

0
Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Svijet

Princ Endru bi mogao u zatvor: Bio je sa 40 prostitutki za 4 dana?

2 sedm

0

Više iz rubrike

Олуја хара Европом, има погинулих

Svijet

Oluja hara Evropom, ima poginulih

2 h

0
Орбан упозорио: Европа је у опасности од рата

Svijet

Orban upozorio: Evropa je u opasnosti od rata

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Blokiraćemo odluke Brisela koje eskaliraju sukob

3 h

0
Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре

Svijet

Ovo nije snijeg: Strašno nevrijeme donijelo "biblijske" prizore

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

19

23

Iz ERS poruka - Stabilni smo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner