Američka državna tužiteljica Pam Bondi zadužila je tužioca na Menhetnu u Njujorku da istraži bivšeg predsjednika SAD-a Bila Klintona i druge osobe spomenute u mejlovima ozloglašenog pedofila Džefrija Epstajna, nekoliko sati nakon što joj je aktuelni predsjednik Donald Tramp naredio da to učini.

"Hvala vam", napisala je državna tužiteljica Trampu u objavi na X-u.

"Advokat Džej Klejton je jedan od najsposobnijih i najpouzdanijih tužilaca u zemlji i zamolila sam ga da preuzme vodstvo. Kao i sa svim pitanjima, Ministarstvo će ovo nastaviti hitno i s integritetom kako bi pružilo odgovore američkom narodu - dodala je Bondi.

Odluka Pam Bondi da pokrene istragu predstavlja potpuni zaokret u odnosu na memorandum Ministarstva pravosuđa i FBI-ja iz jula ove godine, u kojem se navodi da su "zvaničnici temeljno pregledali Epstajnove dosijee i da u njima nisu pronašli ništa što bi opravdalo otvaranje daljnjih istraga protiv bilo koga".

Podsjećamo, Trampov zahtjev stigao je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavio više od 20.000 Epstajnovih mejlova, u kojima se spominje i američki predsjednik. Demokrati optužuju Trampa da pokušava skrenuti pažnju s pitanja o njegovom odnosu s Epstajnom.

Mejlovi, koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, uključuju niz visokoprofilnih osoba.

Brojne demokratske strukture nalaze se u samom vrhu sumnjivih veza sa Epstajnom, ali mejnstrim mediji pokušavaju da izostave pomenute činjenice.