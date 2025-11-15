Logo
Oluja hara Evropom, ima poginulih

Izvor:

Anadolija

15.11.2025

18:09

Олуја хара Европом, има погинулих
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Snažna oluja Klaudija izazvala je haos širom Evrope. U Južnom Velsu proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava, dok je na jugu Portugalije život izgubila britanska državljanka nakon što je olujno nevrijeme pogodilo turistički kamp, piše agencija Anadolija..

Na jugu Portugalije, u Albufeiri, oluja je odnijela jedan život. Prema informacijama lokalnih vlasti, 85-godišnja Britanka pronađena je mrtva nakon što su ekstremni vjetrovi pogodili kamp u kojem je boravila. Regionalni komandant Algarvea potvrdio je da je u nevremenu povrijeđeno i više desetaka ljudi.

Oluja je u cijeloj zemlji donijela snažne vjetrove i visoke valove duž obale, zbog čega su zatvorene brojne ceste i obustavljene željezničke linije, a nekoliko je okruga stavljeno u stanje pripravnosti.

Vanredno stanje u Velsu

Istovremeno, teško je pogođena i Velika Britanija. Zbog snažnog vjetra i obilne kiše došlo je do velikih poplava u Monmun u Južnom Velsu. Vlasti su rano u subotu proglasile vanredno stanje, upozorivši stanovništvo na značajan rizik za život.

Prema prognozama meteoroloških službi, nakon obilnih padavina u narednim danima slijedi nagli pad temperatura.

