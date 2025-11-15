Logo
Orban upozorio: Evropa je u opasnosti od rata

Izvor:

Avaz

15.11.2025

17:29

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da postoji opasnost od rata u Evropi, govoreći na prvom antiratnom skupu Digitalnih građanskih krugova u Đeru.

"Dvije opasnosti prijete samom postojanju Evrope danas: rat i migracije. Moramo ostati izvan rata i moramo se braniti od migracija na našim granicama" rekao je Orban u izjavi koju je portparol njegove kancelarije Oltan Kovač objavio na društvenim mrežama.

Obaveza Mađarske

U razgovoru s mađarskim novinarima, Orban je naglasio da je po njegovom mišljenju, obaveza Mađarske da se drži podalje od međunarodnih sukoba i zaštiti nacionalni suverenitet.

Tvrdi da današnja situacija podsjeća na istorijske trenutke koji su prethodili velikim ratovima te je odbacio optužbe da vlada monopolizuje pojam mira.

Govoreći o pomoći Evropske unije Ukrajini, poručio je da Mađarska vodi računa isključivo o interesima svojih građana. Ukrajinsku korupciju nazvao je sporednom temom, naglasivši da je ključno pitanje kako rat utiče na Mađare.

"Možemo doprinositi izgradnji mira, ali sami ga ne možemo stvoriti" rekao je.

Orban je otkrio da je ranije postojao ruski prijedlog prema kojem bi Moskva uzela dvije ukrajinske oblasti uz odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u, ali da je, kako tvrdi, taj prijedlog odbijen zbog pritiska anglosaksonskih zemalja.

"Danas Rusija traži četiri oblasti i neće ih se odreći. Vrijeme radi za njih" rekao je.

Pohvalio je Vatikan zbog dosljedne politike mira i dodao da se i drugi zapadni lideri još mogu uvjeriti u takav pristup.

"Egzistencijalna prijetnja"

O migracijama je govorio kao o egzistencijalnoj prijetnji.

"Rat nas ubija. Migracije nas mijenjaju. Možda ćemo se i dalje zvati Mađarima, ali to više neće značiti isto" rekao je.

Orban je pozvao na otvoren razgovor s mladima i istakao da ga u političkim odlukama vode porodica i šest unučadi. Politiku je opisao kao jedan od najboljih poslova, jer pruža mogućnost da se učini dobro, te je pozvao građane da se uključe u javni život.

Osvrnuvši se na skup opozicije održan isti dan u Đeru, rekao je da je teško biti ljevičar u Mađarskoj jer je, prema njegovim riječima, desnica ostvarila većinu ciljeva koje je nekada zagovarala ljevica.

"Njihov jedini motiv danas je moć" zaključio je Orban, a prenosi "Avaz".

Viktor Orban

