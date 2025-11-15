Zvao porodice, glumio doktora: Uzimao hiljade evra i zlato Hrvatima

Ukrajinski državljanin star 42 godine, osumnjičen za seriju prevara na području Ličko-senjske i Dubrovačke županije u Hrvatskoj, završio je iza rešetaka.

Sumnja se da je zajedno sa još jednim muškarcem varao građane, lažno se predstavljajući kao ljekar i tražeći novac za hitno liječenje navodno bolesnih članova porodice.

Nakon ispitivanja, određen mu je istražni zatvor, saopštilo je Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću.

Prema sumnjama istražitelja, 42-godišnjak je od 11. do 12. novembra ove godine d‌jelovao u dogovoru sa zasad nepoznatom osobom.

Ta osoba je telefonom kontaktirala žrtve, predstavila se kao ljekar i lažno im govorila da su im bliski članovi porodice teško bolesni i da je hitno potreban novac za njihovo liječenje.

Žrtve bi, povjerovavši u priču, osumnjičenom 42-godišnjaku predale traženi novac i zlatni nakit. Nakon što ga je uhapsila ličko-senjska policija, osumnjičeni je ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Gospiću.

Tužilaštvo je zatim sudiji istrage Županijskog suda u Karlovcu predložilo određivanje istražnog zatvora, što je i prihvaćeno. Ukrajincu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela, navodi "24Sedam".