Protest ekstremnih desničara u Zagrebu

Nekoliko ekstremnih desničara Hrvatske stranke prava okupilo se na protestu ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu gdje su puštali muziku kontroverznog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pjesmama i na nastupima glorifikuje ustaštvo.

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".

Istakli su da protestuju zbog "napada na Hrvatsku preko kulture".

Skup je predvodio lider stranke Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave. Prisutne su bile i jake policijske snage, prenijeli su hrvatski mediji.

Keleminec je najavio i "politički koncert" 28. decembra ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da je prethodni koncert Tompsonu zabranjen.

Među demonstrantima je bio i glumac Alin Kavur, poznat kao Dado iz dječije humoristično-dramske TV serije "Smogovci" iz perioda bivše SFR Jugoslavije.

Policija je nedavno zbog izložbe "Legat" spriječila 40-ak maskiranih muškaraca da tokom otvaranja uđu u prostorije Srpskog narodnog vijeća.