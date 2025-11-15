Logo
Starija žena vozila u suprotnom smjeru na auto-putu i izazvala sudar

Izvor:

Agencije

15.11.2025

13:24

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Žena (76) teško je povrijeđena u sudaru koji je izazvala na auto-putu kod Karlovca krećući se u suprotnom smjeru.

Sedamdesetšestogodišnja žena kretala se iz Karlovca prema Novigradu u suprotnom smjeru, te je udarila u automobil zagrebačkih registarskih oznaka na koji je potom naletjelo drugo vozilo, javili su hrvatski mediji.

Јован Васиљевић

Hronika

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

Sedamdesetšestogodišnjakinji je izdat prekršajni nalog zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

Hrvatska

sudar

