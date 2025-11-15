Starija žena vozila u suprotnom smjeru na auto-putu i izazvala sudar

Žena (76) teško je povrijeđena u sudaru koji je izazvala na auto-putu kod Karlovca krećući se u suprotnom smjeru.

Sedamdesetšestogodišnja žena kretala se iz Karlovca prema Novigradu u suprotnom smjeru, te je udarila u automobil zagrebačkih registarskih oznaka na koji je potom naletjelo drugo vozilo, javili su hrvatski mediji.

Sedamdesetšestogodišnjakinji je izdat prekršajni nalog zbog izazivanja saobraćajne nezgode.