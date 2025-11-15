Logo
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Блиц

15.11.2025

12:33

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић
Фото: screenshot

Јован Васиљевић (34), припадник Министарства унутрашњих послова Србије, страдао је синоћ док је био ван дужности у саобраћајној несрећи која се догодила у Новом Саду.

Саобраћајна несрећа догодила се синоћ нешто прије 19.30 часова, у близини аеродрома у Новом Саду.

Ближњи погинулог полицајца неутјешни

Од страдалог мушкарца опраштају се пријатељи и рођаци на друштвеним мрежама.

– Тешко је рећи збогом, али сваки тренутак који смо подијелили носимо са собом док живимо. Хвала ти на пријатељству, осмијеху, подршци и свим успоменама лијепим и мање лијепим које остају. Почивај у миру добри наш Јоле, пријатељу великог срца. Твоја доброта остаје са нама – написала је пријатељица погинулог полицајца.

patrijarh pavle

Друштво

На данашњи дан је преминуо патријарх Павле: Људи су чекали у километарским редовима да се опросте од њега

Многобројни Јованови познаници и другови, такође су изразили саучешће породици страдалог и на мрежама се опростили од њега, пише Блиц.

– Почивај у миру, добри мој – стајало је у једној од објава.

Подсјетимо, о саобраћајној несрећи у којој је на лицу места страдао Васиљевић, огласио се синоћ Зоран Кукољ, портпарол Завода за ургентну медицину у Новом Саду.

Он је тада рекао да је њихова екипа је изашла на лице мјеста по првом приоритету, и да су на жалост могли само да констатују смрт.

