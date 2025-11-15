На данашњи дан је преминуо патријарх Павле: Људи су чекали у километарским редовима да се опросте од њега

15.11.2025
12:17
Коментари:0
Патријарх Павле преминуо је на данашњи дан прије тачно 16 година, а његова биографија осликава колико је његов живот био посебан.
На трону Светог Саве као патријарх Павле налазио се 19 година, а међу народом је био веома омиљен због своје скромности и истинољубивости.
Рођен је као Гојко Стојчевић 11. септембра 1914. у селу Кућанци, Доњи Михољац, Славонија, у породици земљорадника. У родном мјесту је завршио основну школу, а нижу гимназију у Тузли. Испит зрелости положио је у Шестој мушкој гимназији у Београду коју је похађао ванредно да би могао да упише упоредо и Медицински факултет.
Здравље
Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла
Шесторазредну богословију завршио је у Сарајеву 1936, а Богословски факултет у Београду, у којем је претходно завршио и двије године Медицинског факултета.
Вјероучитељ за дјецу у избјеглиштву
Други свјетски рат затекао је патријарха Павла на одслужењу војног рока, а као избјеглица налазио се у манастиру Света Тројица у Овчару и Бањи Ковиљачи од 1944. као вероучитељ за дјецу у избјеглиштву. Одатле је из здравствених разлога отишао у манастир Вујан, у селу Прислоница, између Чачка и Горњег Милановца, гдје је остао до 1945. и одлучио да се посвети монашком животу.
У манастиру Благовештење у Овчарско-кабларској клисури замонашио га је као Павла јеромонах Јулијан.
Друштво
Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"
Од 1949. до 1955. био је сабрат манастира Раче, а у чин јеромонаха унапријеђен је 1954. године. Службовање у Епархији рашко-призренској у знатној мјери је посветио обнови цркава и манастира и посебно обнови монашког живота.
Почетком децембра 1990. епископ Павле је именован за 44. српског патријарха наслиједивши на трону Светог Саве патријарха Германа.
Богословски факултет СПЦ додијелио му је 1998. звање почасног доктора богословља.
Бавио се и научним радом
Патријарх Павле бавио се и научним радом, међу његовим објављеним делима је Монографија о манастиру Девичу, бесједа “Живот по Јеванђељу” и “Молитве и молбе” које су штампане и као допуњена издања.
Лична библиотека патријарха Павла припада фонду Библиотеке српске патријаршије, има статус културног добра и чува се у просторијама конака манастира Светог архангела Михаила у Раковици. У његово вријеме основана је Академија СПЦ за умјетност и конзервацију, враћена је вјеронаука у јавне школе, а Богословски факултет у окриље Универзитета.
Опште је познато да је патријарх Павле живио изузетно скромно, аскетски. Био је велики мислилац, а притом одличан занатлија.
Доказ за то је анегдота о његовим ципелама које су биле удобне, лаке и беспријекорно сјајне. Када су га питали “гдје је купио ципеле”, он је само одмахнуо руком и рекао: “Ех, купио”.
Испоставило се да су те ципеле, заправо, биле старе женске чизме које је патријарх Павле нашао и преправио их у ципеле у својој малој мајсторској радионици.
Патријарх Павле је преминуо у Београду на Војномедицинској академији послије дуже болести, у недјељу 15. новембра 2009. године око 10.45 часова. Рано тог јутра причестио га је јеромонах Методије, а патријарх је касније умро у сну.
Влада Србије је поводом његове смрти прогласила тродневну жалост у Србији (16, 17 и 18. новембар 2009), а дан сахране 19. новембар био је дан жалости у Београду, Републици Српској и у дистрикту Брчко.
Од недјеље 15. новембра до четвртка 19. новембра тијело патријарха Павла налазило се у Саборној цркви гдје су непрестано читане молитве и гдје су вјерници долазили да му одају поштовање. У недјељу 15. новембра око 22 сата колона испред Саборне цркве била је дужа од километра, слично је било и наредних дана када се ред испред Саборне цркве простирао улицом Краља Петра и Кнез Михаиловом до палате “Албанија”.
Патријарх је, према сопственој жељи израженој у тестаменту, сахрањен у манастиру Раковица, преноси Блиц.
Друштво
2 мј0
Друштво
3 мј0
Друштво
3 мј0
Друштво
3 мј0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму