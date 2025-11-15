Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

Наиме, мушкарца је насред улице ујела змија, и то баш у тренутку када је покушао да је ухвати, а управо то је била грешка, која га је умало коштало живота.

Снимци са лица мјеста и фотографије уједа и данас круже интернетом, а језив призор и даље узнемирава јавност.

Познати змијоловац Владица Станковић истакао је тада да, уколико неко примети змију, никако је не треба самостално дирати.

- По слици бих рекао да је ријеч о отровном уједу, и то највјероватније о поскоку. Ја стално причам и сада ћу да поновим - змијама никако не треба прилазити, а посебно их не треба дирати, јер управо ово може да се догоди - напомиње Станковић додајући да је овакав потез човјека могао да буде кобан.

С тим да хладно вријеме није период када су змије активне, Владица наводи да приликом парења често мирне због чега људи их неријетко не примјете, па их "понесу са собом" када се увуку у торбе, ранчеве или корпе.

Економија Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара

- Зими је то најчешћи случај када је веома хладно, а ваш ауто се налази у природи. Тада се оне завуку у аутомобил који је претходно био загријан и често ако у међувремену поновите пут негдје, оне остају у колима и напустиће их тек након што осјети да може да изађе напоље - каже Станковић.

Како истиче, велика је разлика код уједа отровнице и неотровнице, а у случају уједа отровне змије врло је важно реаговати на исправан начин.

- Код отровне змије ујед је од 4 до 8 милиметра, и њен отров се истискује истог тренутка. Ако се налазите у природи и немате у близини љекара, пожељно је имати код себе еластични завој којим ћете подвезати мјесто уједа - објашањава Станковић.

(информер)