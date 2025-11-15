Logo
Large banner

Какво ће бити вријеме у недјељу?

15.11.2025

13:27

Коментари:

0
Какво ће бити вријеме у недјељу?

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно ведро топло, уз развој облачности и јачање вјетра, а увече је на југу и југозападу могућа слаба киша.

У Посавини ће дувати слаб до умјерен југозападни вјетар, а у осталим предјелима умјерен до јак, увече у Крајини на ударе и олујни југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од два на истоку до девет на западу, у вишим предјелима на истоку од минус један, а максимална дневна од 16 до 22, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусовох.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вијеме са више облачности на подручју Крајине.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Рудо четири, Фоча и Вишеград шест, Соколац осам, Хан Пијесак, Билећа и Чемерно 12, Сребреница и Зеница 13, Добој и Калиновик 14, Приједор, Требиње, Нови Град, Мркоњић Град, Шипово, Сарајево и Мостар 15, Кнежево 16, Бијељина и Тузла 17, Бањалука и Србац 18, Рибник 20 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Централна прослава Дана Специјалне бригаде полиције МУП-а: Српска одаје почаст херојима

Друштво

Централна прослава Дана Специјалне бригаде полиције МУП-а: Српска одаје почаст херојима

1 ч

0
На данашњи дан је преминуо патријарх Павле: Људи су чекали у километарским редовима да се опросте од њега

Друштво

На данашњи дан је преминуо патријарх Павле: Људи су чекали у километарским редовима да се опросте од њега

2 ч

0
Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

Друштво

Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

2 ч

0
Додик: Српска има довољно хране

Друштво

Додик: Српска има довољно хране

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner