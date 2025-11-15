Какво ће бити вријеме у недјељу?

15.11.2025
13:27
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно ведро топло, уз развој облачности и јачање вјетра, а увече је на југу и југозападу могућа слаба киша.
У Посавини ће дувати слаб до умјерен југозападни вјетар, а у осталим предјелима умјерен до јак, увече у Крајини на ударе и олујни југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од два на истоку до девет на западу, у вишим предјелима на истоку од минус један, а максимална дневна од 16 до 22, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусовох.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вијеме са више облачности на подручју Крајине.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Рудо четири, Фоча и Вишеград шест, Соколац осам, Хан Пијесак, Билећа и Чемерно 12, Сребреница и Зеница 13, Добој и Калиновик 14, Приједор, Требиње, Нови Град, Мркоњић Град, Шипово, Сарајево и Мостар 15, Кнежево 16, Бијељина и Тузла 17, Бањалука и Србац 18, Рибник 20 степени Целзијусових.
