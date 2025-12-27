Logo
У Црној Гори за седам дана протјерано 14 странаца

СРНА

27.12.2025

15:15

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црногорска полиција је за седам дана у оквиру акције "Странац" изрекла 299 репресивних мјера према страним држављанима, од којих је 14 протјерано.

Принудно је удаљено седам страних држављана, отказан је боравак за 31 странца, а инициран престанак привременог боравка за 33 страна држављанина, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Како су навели, донесено је и 40 рјешења о повратку лица и издат је 181 прекршајни налог, односно пријава.

Из Управе полиције су подсјетили да је од почетка 2025. године у оквиру акције "Странац" донесено 18.406 репресивних мјера, те да је 209 странаца протјерано, 242 су принудно удаљена, боравак је отказан за 2.094 лица, а за 2.657 инициран је престанак привременог боравка.

Црна Гора

странци

protjeran

