Додик: Српска има довољно хране

Република Српска данас има довољно хране коју производи за своје потребе, а Сајам меса у Дворовима код Бијељине то и доказује, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је истакао да Сајам меса доказује да Република Српска има производњу, те напоменуо да су државни органи Српске у посљедње четири године уложили "више од 180 милиона директно у сточарство" без којег, како је истакао, нема ни месне индустрије.
"Српска данас има довољно хране да производи за своје потребе", рекао је Додик и додао да се пилеће месо извози што говори о томе да се успјешно реализује једна од стратешких постулата, а то је да за народ обезбиједи довољно хране из властите производње.
Указао је и на огромну конкуренцију у погледу смањења квалитета, али је додао да се на Сајму види да су домаћи произвођачи задржали квалитет и да се боре.
"То говори да имамо добру структуру произвођача меса који ће имати подршку Српске и даље", рекао је Додик новинарима.
Он је навео да је Сајам организован на високом нивоу и да је "Цицо Глобус" допринио да већ девету годину буде један такав сајам организован у Бијељини.
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран је рекао да данас не постоји ниједна привредна грана која може без науке, технологије, технолошких иновација и одређених образовних профила.
"Суштина свега тога је развој друштва у цјелини, привреде посебно, а у оквиру тога су технолошки процеси највидљивији", рекао је Каран.
Он је додао да привреда показује који су профили потребни, које технологије развијамо, јер је немогуће замислити све ове производе без посебних технологија, процеса и профила.
"Ми смо нашли већ велики број начина да афирмишемо дјелатности које ће бити у функцији производње хране, да је у функцији запошљавања, да млади остају", додао је Каран.
Напоменуо је да недостаје радне снаге у многим сегментима, па и у производњи хране, посебно високе технологије.
"Имамо шта да радимо, будућност је сигурна пред нама", закључио је Каран.
Миленко Зупур у име организатора је истакао да је на Сајму присутан велики број посјетилаца и да је задовољство што данас имају тако уважене госте на сајму.
Уз Додика и Карана, на сајму је био и министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.
