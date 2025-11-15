Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Извор:
15.11.2025
Три особе су повријеђене у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ на магистралном путу Нови Град - Костајница.
"Полицијској управи Приједор 14.11.2025. године око 20,00 часова пријављено је да се на магистралном путу Нови Град - Костајница у мјесту Мракодол, општина Костајница, догодила саобраћајна незгода у којој су повријеђена три лица.
Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је до саобраћајне незгоде дошло усљед слијетања са коловоза возила марке “Mercedesс” којим је управљао Е.Х. из Новог Града", саопштено је из ПУ Приједор.
Како наводе из полиције, два малољетника која су била у ауту су теже повријеђена.
"У овој саобраћајној незгоди возач је лакше повријеђен, док су два малољетна лица која су се налазила у возилу задобила тешке тјелесне повреде. Због тежине повреда једно малољетно лице превезено је на Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бања Луци", наводе из ПУ Приједор.
