Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Извор:
Б92
26.12.2025
09:32
Коментари:0
Пушење је навика која оставља озбиљне посљедице на плућа. Чак и након престанка пушења, организму је потребно вријеме да се очисти од нагомиланих токсина и слузи.
Иако не постоји чаробни напитак који може избрисати све последице пушења, одређене намирнице су доказано корисне у обнављању дисајног система и јачању капацитета плућа.
Један од најбољих природних савезника су сокови богати антиоксидансима, а посебно се издваја сок од шаргарепе и ђумбира. Шаргарепа је богата бета-каротеном и витамином А, који помажу регенерацију слузокоже дисајних путева.
Савјети
Кућни трикови који помажу при првим симптомима херпеса
Ђумбир има противупално дејство и помаже у избацивању слузи. У овакве сокове се често додаје и лимун због високог садржаја витамина Ц, који јача имунитет и олакшава борбу против токсина.
Редовна конзумација оваквог домаћег сока може помоћи бившим и садашњим пушачима да побољшају рад плућа и да се осјећају лакше.
Наравно, најбоља одлука за здравље је престанак пушења, али уз правилну исхрану и природне напитке, плућа се могу постепено опорављати, преноси Б92.
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
23 ч0
Савјети
23 ч0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму