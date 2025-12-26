Logo
Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Б92

26.12.2025

09:32

0
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Пушење је навика која оставља озбиљне посљедице на плућа. Чак и након престанка пушења, организму је потребно вријеме да се очисти од нагомиланих токсина и слузи.

Иако не постоји чаробни напитак који може избрисати све последице пушења, одређене намирнице су доказано корисне у обнављању дисајног система и јачању капацитета плућа.

Један од најбољих природних савезника су сокови богати антиоксидансима, а посебно се издваја сок од шаргарепе и ђумбира. Шаргарепа је богата бета-каротеном и витамином А, који помажу регенерацију слузокоже дисајних путева.

Ђумбир има противупално дејство и помаже у избацивању слузи. У овакве сокове се често додаје и лимун због високог садржаја витамина Ц, који јача имунитет и олакшава борбу против токсина.

Побољшава рад плућа

Редовна конзумација оваквог домаћег сока може помоћи бившим и садашњим пушачима да побољшају рад плућа и да се осјећају лакше.

Наравно, најбоља одлука за здравље је престанак пушења, али уз правилну исхрану и природне напитке, плућа се могу постепено опорављати, преноси Б92.

pluća

pušači

