Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

Izvor:
SRNA
15.11.2025
14:31
Kod Živinica danas se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno završilo na krovu u kanalu.
Na terenu su bili policijski službenici, hitna pomoć i vatrogasci, javili su federalni mediji.
Iz Bihamka su saopštili da se saobraćajna nezgoda dogodila na magistralnom putu Živinice-Tuzla u naselju Maline zbog čega je bio obustavljen saobraćaj koji je u međuvremenu normalizovan.
