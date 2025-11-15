Logo
Još jedan udes kod Živinica, vozilo završilo na krovu u kanalu

Izvor:

SRNA

15.11.2025

14:31

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Kod Živinica danas se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno završilo na krovu u kanalu.

Na terenu su bili policijski službenici, hitna pomoć i vatrogasci, javili su federalni mediji.

Iz Bihamka su saopštili da se saobraćajna nezgoda dogodila na magistralnom putu Živinice-Tuzla u naselju Maline zbog čega je bio obustavljen saobraćaj koji je u međuvremenu normalizovan.

Јован Васиљевић

Hronika

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

Jedna osoba poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Živinice-Banovići u mjestu Rabića groblje.

