Logo
Large banner

Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

Izvor:

Blic

15.11.2025

12:33

Komentari:

0
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић
Foto: screenshot

Jovan Vasiljević (34), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, stradao je sinoć dok je bio van dužnosti u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć nešto prije 19.30 časova, u blizini aerodroma u Novom Sadu.

Bližnji poginulog policajca neutješni

Od stradalog muškarca opraštaju se prijatelji i rođaci na društvenim mrežama.

– Teško je reći zbogom, ali svaki trenutak koji smo podijelili nosimo sa sobom dok živimo. Hvala ti na prijateljstvu, osmijehu, podršci i svim uspomenama lijepim i manje lijepim koje ostaju. Počivaj u miru dobri naš Jole, prijatelju velikog srca. Tvoja dobrota ostaje sa nama – napisala je prijateljica poginulog policajca.

patrijarh pavle

Društvo

Na današnji dan je preminuo patrijarh Pavle: Ljudi su čekali u kilometarskim redovima da se oproste od njega

Mnogobrojni Jovanovi poznanici i drugovi, takođe su izrazili saučešće porodici stradalog i na mrežama se oprostili od njega, piše Blic.

– Počivaj u miru, dobri moj – stajalo je u jednoj od objava.

Podsjetimo, o saobraćajnoj nesreći u kojoj je na licu mesta stradao Vasiljević, oglasio se sinoć Zoran Kukolj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu.

On je tada rekao da je njihova ekipa je izašla na lice mjesta po prvom prioritetu, i da su na žalost mogli samo da konstatuju smrt.

Podijeli:

Tagovi:

udes

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Hronika

Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

2 h

0
Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

3 h

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Hronika

Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

5 h

0
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Svijet

Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

18 h

0

Više iz rubrike

Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Hronika

Vozio u pogrešnom smjeru i izazvao lančani sudar

2 h

0
Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Teška saobraćajka kod Kostajnice, maloljetnik prebačen na UKC

3 h

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Hronika

Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

5 h

0
Požar, vatrogasci

Hronika

Nova tragedija u Srbiji: Jedna osoba stradala u požaru

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner