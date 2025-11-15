Tragedija: U teškom udesu poginuo policajac Jovan Vasiljević

Jovan Vasiljević (34), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, stradao je sinoć dok je bio van dužnosti u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć nešto prije 19.30 časova, u blizini aerodroma u Novom Sadu.

Bližnji poginulog policajca neutješni

Od stradalog muškarca opraštaju se prijatelji i rođaci na društvenim mrežama.

– Teško je reći zbogom, ali svaki trenutak koji smo podijelili nosimo sa sobom dok živimo. Hvala ti na prijateljstvu, osmijehu, podršci i svim uspomenama lijepim i manje lijepim koje ostaju. Počivaj u miru dobri naš Jole, prijatelju velikog srca. Tvoja dobrota ostaje sa nama – napisala je prijateljica poginulog policajca.

Društvo Na današnji dan je preminuo patrijarh Pavle: Ljudi su čekali u kilometarskim redovima da se oproste od njega

Mnogobrojni Jovanovi poznanici i drugovi, takođe su izrazili saučešće porodici stradalog i na mrežama se oprostili od njega, piše Blic.

– Počivaj u miru, dobri moj – stajalo je u jednoj od objava.

Podsjetimo, o saobraćajnoj nesreći u kojoj je na licu mesta stradao Vasiljević, oglasio se sinoć Zoran Kukolj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu.

On je tada rekao da je njihova ekipa je izašla na lice mjesta po prvom prioritetu, i da su na žalost mogli samo da konstatuju smrt.