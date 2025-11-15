Logo
Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

Agencije

15.11.2025

13:49

Експлозија
Foto: Pexels/Alexander Zvir

Više od 20 ljudi povrijeđeno je usljed snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.

Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, prenio je AFP.

Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.

Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povrijeđene osobe.

U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.

Buenos Ajres

Eksplozija

