Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

Više od 20 ljudi povrijeđeno je usljed snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.
Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, prenio je AFP.
Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.
WATCH: The massive explosion in Ezeiza, Argentina was captured on video from an airplane. pic.twitter.com/uIp8RSFyXx— TheScannerGuy (@Lafayette_Grant) November 15, 2025
Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povrijeđene osobe.
U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.
