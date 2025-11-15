Više hiljada ljudi izašlo je na ulice Skoplja zahtijevajući pravdu za žrtve požara u noćnom klubu u Kočanima uoči suđenja vlasniku tog objekta i drugim licima sljedeće sedmice.

U požaru 16. marta i stampedu koji je uslijedio poginulo je 63 ljudi, većinom mlađih osoba, a povrijeđeno je više od 200 lica.

Požar je izazvan pirotehničkim plamenom koji je zahvatio krov prepunog kluba “Puls” u istočnom gradu Kočani.

Demonstranti, uključujući rođake žrtava, bili su obučeni u crno i marširali su do Krivičnog suda u Skoplju, noseći transparente sa fotografijama svojih voljenih.

Roditelji krive korupciju i pohlepu za smrt svoje d‌jece, prenio je AP.

Vlasti su saopštile da su u klubu utvrđeni brojni i ozbiljni bezbjednosni prekršaji i da je radio sa pogrešnom licencom.

– Svjesni smo da će put do pravde biti dug i težak, ispunjen otporom i izopačenim namjerama. Spremni smo da se zajedno suprotstavimo najvećem zlu, korupciji koja je odnijela živote naše d‌jece – objavili su roditelji u video-poruci.

Tužilaštvo je podiglo optužnice protiv 34 osobe, među kojima su vlasnik kluba, čuvari i bivši gradonačelnici Kočana, kao i predstavnici tri pravna lica, uključujući firmu za obezbjeđenje i više kompanija vlasnika kluba.

Oni su optuženi za teška krivična d‌jela protiv javne bezbjednosti.