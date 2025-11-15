Ovo nije snijeg: Strašno nevrijeme donijelo "biblijske" prizore

Nevjerovatni prizori stižu iz Irske gd‌je je snažan vjetar, praćen obilnom kišom, nanio ogromne količine morske pjene na obalu u blizini Dablina.

Nesvakidašnja pojava zabilježena je kod mjesta Laušini, a stanovnici su ostali zatečeni prizorom koji su neki opisali i "biblijskim", piše Extra.ie.

Snimak se brzo proširio

Snimak koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje pjenom prekrivenu farmu.

Objavio ju je Alan O Rajli iz Karlov veder na društvenoj mreži X.

"Morska pjena u Laušiniju, sjeverni Dablin, danas - podijelio ju je pratilac koji tamo živi 50 godina i nikad nije vidio ovoliko", napisao je O Rajli uz video.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su se čudili nesvakidašnjem prizoru.

Jedan korisnik komentarisao je da se radi o "biblijskoj količini morske pjene", prenosi portal Extra.ie.

Šta uzrokuje morsku pjenu?

Naime, radi se o prirodnoj pojavi. Morska pjena nastaje kada se morska voda, bogata organskim tvarima, snažno uzburka, a vjetar je potom nanosi na kopno.

Jedan od korisnika ponudio je i detaljnije objašnjenje: "trajni pokrivač kremasto-bež pjene duž obale, nakon razdoblja toplog vremena praćenog jakim vjetrovima, najvjerojatnije je prirodna pjena nastala bezopasnim cvjetanjem algi".

Upravo je olujno vrijeme, uz narandžasto upozorenje za kišu koje je bilo na snazi za Dablin i još dva okruga, dovelo do stvaranja ovako velike količine pjene, prenosi Indeks.